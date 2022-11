Psühhopaadid teatris! Kellerteatris esietendub pühapäeval psühhotriller «Skiso»

«Meie mälestustes elavad edasi kõik meile olulised inimesed – me peame nendega vahel dialooge ja teinekord annavad nad meile nõu. Ammu surnud inimesed mõjutavad tänini tervete rahvaste saatusi. Vahel nende kehasid ei maeta vaid säilitatakse peale surma, et inimesed saaksid esivanematega ka füüsiliselt samas ruumis koos edasi elada ja suhelda. Mõnikord on meie peades ka meid endid mitu. Vahetevahel oleme me kõik skisod,» lisab ta.