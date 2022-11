Juurikas. Auvere elektrijaam: müüdid ja legendid

Auvere elektrijaama nime all tuntud mõistatuslik objekt Ida-Virumaal Auvere külas on läbi sajandite erutanud teadlaste meeli. Millal elektrijaam tekkis, on ta looduslik või inimeste kätetöö? Kes elektrijaama ehitasid? Milline on Auvere elektrijaama funktsioon, otstarve ja tähendus? Kas on tegemist iidse kultusobjekti või matmispaigaga?