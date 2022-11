KULTUURIS KUUM ⟩ Oxfordi vaimsus, eeterlik salapära ning pikk ja sügav kummardus Eesti kõige tuntumale kultuuriesindajale

Oxford on linn, mille kohal hõljub ajaloo ja teadmiste hõng. Londonist 80‑kilomeetrise autosõidu ja keskmiselt paari ummiku kaugusel asuvas Oxfordis elasid ja tegutsesid omal ajal sellised suurvaimud nagu J. R. R. Tolkien ja Lewis Carroll. Oxfordis peeti nädalapäevad kestnud festival «Arvo Pärt… and a Littlemore», mis on vähemasti seni kõige suurem Pärdi loomingule pühendatud festival Suurbritannias.