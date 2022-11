Aparaaditehases avatakse Galeriide öö raames ühe õhtu jooksul kaheksa uut näitust

Galeriide öö on Aparaaditehase ja Kogo galerii koostöös sündinud üritustesari, mis pakub huvilistele võimaluse ühe õhtu jooksul saada omamoodi kontsentreeritud kunstielamus ja ülevaade Tartu galeriimaastiku hetkeseisust just siin ja praegu. Aparaaditehase ja selle ümbruskonna galeriid hoiavad oma uksed tavapärasest kauem avatud ning külastajatel on võimalik saada osa meeleolukast kõrvalprogrammist, mis hõlmab endas muuhulgas näituste avamisi, kohtumisi kunstnikega, muusikalist programmi ja kureeritud tuure.