Jõgeval toimuvad kolmekümnendat korda luulepäevad «Tähetund»

Noori luulesõpru ja nende juhendajaid on Jõgevale tulemas üle kahesaja. Enamasti on tegemist gümnasistidega, ent kaasa lööb ka 7.–9. klassi õpilasi. Luulepäevade etendused toimuvad kultuurikeskuses, osalejad majutatakse Piiri tänava koolimajja.

Luulepäevade «Tähetund» eestvedaja, Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahuri sõnul on Viiu Härm ja Paul-Eerik Rummo küll pikalt ühist teed käinud abikaasad, ent nende looming on stiililt üsnagi erinev. Paul-Eerik Rummo viljeleb filosoofilist ja sõnamängulist mõtteluulet, Viiu Härm on õrn, naiselik ja nostalgiline romantik.

„Päris keeruline on nende kahe tekste ühte lavastusse mahutada, aga paljud on seda siiski teha suutnud. Samas on ka neid, kes kasutavad ainult Härmi või ainult Rummo tekste,“ ütles Lianne Saage-Vahur.

Tal endal valmib luulepäevadeks kaks lavastust: Liblikapüüdja gümnaasiumitrupi oma («Lapsed, ärge kaugele minge!») saab näha esimese etenduspäeva ja 7.–9. klassi trupi oma («Kiri emale») teise etenduspäeva lõpus.

Lianne Saage-Vahuri sõnul olid mõlemad autorid ülimalt liigutatud, et nende looming «Tähetunnil» käsitlemist leiab, aga Jõgevale lavastusi vaatama nad siiski ei tule: juba mõne aasta eest Hiiumaale kolinud poeedipaarile on ses osas takistuseks tervisemured ja keeruline logistika. Ent nad olid väga rõõmsad, kui kuulsid, et saavad luulepäevi veebist jälgida. Nad lubasid luulepäevalistele ka videotervituse saata.