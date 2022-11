Minimalismist helitaifuunini

Jõulujazz on selline üritus, kus džäss on pigem pehmem, vahel isegi uinutav. Äkilisema poole pealt paistab tänavu ehk kõige enam silma trio Darrifourcq/Hermia/Ceccaldi. Neid reklaamitakse üksiti ka kui «Euroopa nüüdisdžässi eripärasemaid ansambleid». Belgia saksofonisti Manuel Hermia ja Prantsusmaa tšellisti Valentin Ceccaldi ning trummar Sylvain Darrifourcqi käsitluses «võimenduvad loogiliselt kulgevad soolod, ühinedes võimsaks vulkaanipurskeks. Iga instrumendi roll trios on oluline ja iga pilli potentsiaal on maksimaalselt rakendatud, ulatudes minimalistlikest võtetest helitaifuunini,» nagu kirjutatakse tutvustuses.