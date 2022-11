Forgotten Sunrise tähistab oma 30. sünnipäeva

Kogu kolme kümnendi jooksul, vaatamata paljudele koosseisulistele muutustele, pole bänd olnud kunagi laiali. Rahvusvaheliselt on üllitatud 3 täispikka albumit, mõned EP'd ning käputäis singleid ja kümneid remikse ning koostööprojekte. Nüüd novembris otsustas FS paisata esinduslikul USB-pulgal välja 16-loolise kogumiku «Dirty Years Of Sunraisk», mis koosneb avaldamata paladest, kaveritest ja vaid varem digitaalselt ilmunud remiksidest. Plaadikaant kaunistab bändi liidri ja asutajaliikme Anders Meltsi ema illustratsioon. Lisaks muusikale on pulgal iga loo kohta seletus ning lisaks 100 pilti tutvustavate alltekstidega läbi bändi ajaloo.