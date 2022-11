AK ⟩ Fanatismi kaldudes viivad ka üllad ideed katastroofini?

Hoolimata pealiskaudsetest erinevustest on Vana-Kreeka ja Vana-India arusaamad paljuski sarnased. Mõlemad leiavad, et iha võib olla ohtlik ning et seda tuleb kontrollida. Niisamuti leitakse, et mõtted ja tunded on omavahel põimunud nagu meie teod ja muljed maailmast. Budistlik arusaam ihast rändas läbi Aasia Hiinasse, ning 2022. aastal, kui maailmas on ligikaudu 535 miljonit budisti, on uskumuste süsteem jäänud Buddha arusaamale ja tema emotsioonide ohjamise kontseptsioon on oluline osa enamikus Aasia ideoloogiates.