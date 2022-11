AK ⟩ Tormiline romaan Poola riigi taassünni ajast

Żeromski romaan «Õhus on kevadet» (1925), mille nüüd on eestindanud loomulikult Hendrik Lindepuu, on üks tormiline teos, millest saab aru nii sellest, miks on autor poolakatele oluline, kui ka ehk mõnel määral aimu sellestki, miks ta siiski Nobeli preemiat ei pälvinud (Lindepuu nimetab põhjusena ka ühe tema teise romaani ebapopulaarsust saksa kriitikute seas).