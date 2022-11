AK ⟩ Kiusajad ei meeldi kellelegi

Kui olin raamatu sulgenud, sõnastasin võrdlemisi pikalt enda jaoks krimilugu läbivat mõtet, mille tegelikult võib kokku võtta ühe lihtsa ja kõikeütleva sõnaga: kiusamine. Kiusamine on saanud vaikivaks osaks Püha Stefani kooli igapäevaelust, seda juba paari inimpõlve jagu; töökiusamine toimub politseis, kus Jazzist püüab korduvalt teerullina üle sõita tema eksabikaasa; eri viisidel ja tasemetel kiusamine toimub ka krimilooga seotud perekondades, kus kiusamisahel toimib põhimõttel, et õigus on sellel, kel on rohkem raha ja mõjuvõimu. «Suurem osa kiusajatest pole sügaval sisimas muud kui argpüksid. Nad valivad hoolega oma ohvrit.» (lk 104)