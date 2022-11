Riho Sibul – muusik, keda tõmbas tõsiste asjade poole

Aeg, milles Riho elas, oli muusika mõttes külluslik. Praegune – see meie aeg ehk nüüd-ja-praegu – on omapärane selles mõttes, et mitte kunagi varem pole inimesed nii palju kuulanud või kuulnud muusikat ning samal ajal ei ole vist eales varem muusikasse suhtumine olnud nii pinnapealne.