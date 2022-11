KINDEL LAKS ⟩ Banksy Ukrainas ja tuumaelekter

Totaalselt kartmatu Banksy

Midagi nii ägedat on selles, mida teeb maailma­kuulus grafitikunstnik Banksy Ukrainas. Tema ­looming ilmub ootamatutes kohtades, alati terav ja ­kõnekas. Banksy jooned on selged ja kontekst, kuhu ta oma seinamaalingud paigutab, kõnekas. Ta otsib ­justkui kõige trööstituma tausta, mahajäetud ­varemetes kodu või hoovi, ja asub tööle. Võibolla isegi ­kõige rohkem läheb mulle Banksy puhul korda see, et kunstnik loob ka kohalikele ukrainlastele, püüdes neile sõjamöllus tuua justkui killukese huumorit ja oma kohaloluga näidates, et ei karda üldse, ei rakette ega miine. Samas ei otsi kunstnik ise tähelepanu ja laseb töödel rääkida enda eest. Me ei teagi ju, kes on nende grafitite taga. Vaata viimaseid Banksy Ukraina töid www.banksy.co.uk.