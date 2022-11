NÄDALA PLAAT ⟩ Kaduva kunsti jäävad helimärgid

Teater on teadagi kaduv kunst. Teatrile kirjutatud muusika on veel eriti kaduv. Teatrimuusikal on etenduse õhkkonna loomisel ülioluline osa, kuid paraku ei kutsuta selle autorit aplausiga lavale, kui ehk esietendus kõrvale jätta. Enamasti on teatrihelilooja saatus jääda kulisside taha, mis on iseenesest natuke kurb, kuna sageli on just muusika see, mis jääb vähemalt parimal juhul kestma ka siis, kui lavastus ise juba mängukavast maas ja näitlejatel tekstki ammuilma meelest läinud.