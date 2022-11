NÄDALA FILM ⟩ Mõõgad laulavad vihaste naiste käes

Oscari võitja Viola Davis ­treenis filmivõteteks valmistudes pingeliselt päevade kaupa. «Mu keha sai tunda tõelist põrgut,» meenutas ta seda hiljem intervjuus väljaandele The People. Kõik puha selleks, et usutavalt kehastada 19. sajandi Lääne-Aafrika naissõdalaste agojie’de väepealikku Naniscat. Rollisooritus sai vägev ja film väärt vaatamist, ehkki ma ei nõustu mõne kriitikuga, kelle meelest on tegu ühe tänavuse parima filmiga üldse. ­Oscari kandidatuur on Davisel igatahes ­õigusega soolas.