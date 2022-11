NÄDALA SERIAAL ⟩ Kuhu kadus kuninglik perekond?

Suurele osale seriaali sihtrühmast on tuttav tegevustik, mille keskmes on Windsorite perekond 1990. aastate alguses. Miks mitte veeta aega meeldivalt, vaadates suurepärast seriaali ajast, millest meil endalgi on üht-teist mäletada ja kus kuningaperet tabas mitu tagasilööki: lahutasid kõik kolm kuninganna vanemat last ja Windsori lossi tabas ränk tulekahju. Ja ajakirjandus leidis, et kõik Diana ja Charlesi vahelised pilgud ning ütlemised tuleb esilehtedele panna, rääkimata sellest, kui vastu oma tahtmist ilmus valgusvihku Camilla.