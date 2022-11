Muidugi ei ole Surgenti loome läbinisti sünge ning selles on ootamatult palju helgeid hetki, millest enamik ka kontserdil esile tuli.

Möödunud neljapäeval, 24. novembril esitles oma värsket kauamängivad Eesti death metal ansambel Surgent. Nagu Surgenti solist Endrik Salak kontserdil sõnas, siis album, mida kõik muusikahuvilised kuulama olid saabunud, on neli aastat töös olnud. Seda oli ka kuulda – nii käremeelne album kui ka sirge joonega kontsert andsid aimu, et Surgent teab täpselt, millega nad publikut püüdma on asunud.