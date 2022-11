Kava tutvustus annab näidendi Eestis seni lavastamata autorist Philip McMahonist põhjaliku ülevaate. Põhiprobleem, millega ta oma näidendis maadleb, on isiklik, iirlaseks ja geiks olemise küsimus. Kui autobiograafiline näidend «Tule õige koju» on, võib vaid aimata. Lisaks homofoobsusele jõutakse etenduses veel katoliku kiriku halli alani, lastepilastuseni. Lavastaja Johan Elm on oma intervjuudes öelnud, et talle meeldib lavastada inimloomust selle erinevate sünkjate tahkudega. Selles näidendis on ainest rohkem ja veel.