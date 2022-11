Suri «Flashdance» laulja Irene Cara

Esimest korda tõusis Cara esile, kui kehastas Coco Hernandezt filmis «Fame». Cara mitte ainult ei mänginud filmis, vaid salvestas ka filmi nimilaulu «Fame», mis kandideeris hiljem parima originaallaulu Oscarile, nagu ka Cara lauldud lugu «Out Here on My Own», samuti filmist «Fame».

«Fame» tõi lisaks Carale Oscari ka helilooja Michael Gore'ile ja sõnade autor Dean Pitchfordile. Lood saavutasid metsiku edu, hoolimata tõsiasjast, et režissöör Alan Parker kahtles alguses, kas Cara on muusikaliselt piisavalt võimekas.

Cara saavutas hiljem veelgi suurema hiti lauluga «Flashdance… What a Feeling». «Flashdance... What a Feeling» on nakatav pophümn, mille laulja ja kaasautor Cara oli.