Tulemas on konverents, mis tegeleb metsa-teemaga eesti kirjanduses

Eestlased on harjunud mõtlema, et on metsarahvas. Päikesepaistelistel nädalavahetusel võib metsaradadel jalutajaid kohata omajagu, aga pimedal ajal sinna keegi ei kipu. Põhjalikumalt on uurimata jäänud ka see, kuidas mets end eesti kirjanduses ilmutab. On mets olnud kirjanike silmis vend, vaenlane, tarbeasi või müstiline paik?