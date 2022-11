ERSO läheb Euroopa suurlinnadesse, kava on võimalik Eestis kuulda täna ja homme

Müncheni Isarphilharmonie on 2021. aastal valminud modernne kontserdisaal, kuhu on oodatud ligi 2000 pealtvaatajat. Kontserdisaali akustika planeeris maailmakuulus jaapani akustik Yasuhisa Toyota, kes on muuhulgas välja töötanud ka Pariisi Filharmoonia ning Hamburgi Elbphilharmonie saalid.

«Oleme ütlemata rõõmsad, et pärast koroona-aastaid, mil tegime järjepidevalt tööd oma kodusaalis, on orkestril taas võimalik välisreisidele minna. Tutvustame meie heliloojate teoseid ning orkestri kõrgetasemelist mängu. Meil on kaasas erakordne talent Daniel Lozakovich, kes on põrmustavalt musikaalne ja kellega taaskohtumist ootame suure põnevusega,» sõnas Elts.