Eesti muusikamaastik sai souli-plaadi võrra rikkamaks!

Albumile on jõudnud kolme aasta jooksul läbi elatud tunded ja juhtumised. Tegelik plaan oli plaat avaldada eelmise aasta lõpus, kuid nagu ikka - tuli elu vahele. «Läks nii nagu minema pidi. Lõppude lõpuks on kõik millegi jaoks vajalik ja praegu on mul hea meel, et see album varem välja ei tulnud,» nentis Rita Ray.