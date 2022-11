Pilkupüüdev näitus: lummavad inimvormid ja anonüümsed naisekehad

Indrek Grigori kureeritud näitus «Järjekord. Üks episood Tartu fotoloost» on Tartu kunstimuuseumis üles ehitatud ajakapslina, mis viib meid tagasi Tartu Fotoklubi menuka näituste seeriani «Naine fotokunstis». Seks puhuks on lausa ehitatud pimikulaadne nurgake, kus on võimalus saada ülevaade nimetatud Edasi fotokonkursist. Kõnealuse näituse keskmes on naised, kuid valdavalt meesfotograafide objektiivi läbi.