Värvikirevad seiklused tsaari- ja Nõukogude armees

Nii et teos on igati dramaturgiline. Proosa puhul pole see just hädavajalik tingimus, aga kulub marjaks ära ning kindlasti tekitab köitvust. Tsaarikroonu järel jõuab Karl tagasi Eestisse, isegi ENSVsse, kus ta punasel aastal on ametis kultuuriasutuste inspektorina ning peab pensionäripõlve kuni 1970. aastateni. Nii et laiahaardeline biograafiline ajalooteos.