Filmitudengitel valmis kuus Eesti autorite novellidel põhinevat lühifilmi

Režisöörid Elis Rumma, Franz Malmsten, Alexandra Pärn, Katariina Škurinski, Iris Peil ja Greta Liht valisid kohandamiseks teosed, mille autoriteks on Martin Algus, Lilli Luuk, Mehis Heinsaar, P. I. Filimonov ja Ave Taavet. Vähemalt üks filmi stseen peab õppekava reeglite järgi olema üles võetud BFMi filmipaviljoni ehitatud interjööris.

Novelli «Kolhoosi miss» ajastutruu filmipildi loomisest räägib produtsent Margareth Villers, et paviljoni interjööride loomisel laenati inimestelt kokku sisustuselemente ning abiks oli ka Kadrina nostalgiakeskus, kellelt saadi unikaalseid rekvisiite.

Villers leiab, et see oli väärt kogemus, mõistmaks pisiasjade olulisust filmi kui visuaalse terviku loomisel. Samuti sai selgeks filmipaviljoni tähtsus ajastufilmi jaoks, mille puhul on reaalseid ja autentseid võttekohti järjest keerulisem leida.