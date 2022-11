Videvikusamurai Mart Avi avaldas unikaalse muusikavideo

«See on ühtaegu sisemine kaduvik ja pääsetee, marutuul tühjas portselantassis,» ütleb Avi. «Filmilint on tulikallis ja halastamatu – nagu elutähtsa otsuse tegemine pelgalt seitsme hingetõmbe jooksul, tühjendades Bruce Lee kombel oma tassi selleks, et seda saaks täita ja leida tühjuse, et saavutada täielikkus.»

«Lost Weekend» on kolmas singel Mart Avi tänavu kevadel ilmunud kuuendalt täispikalt albumilt «Blade», mille kohta muusikajakiri Mojo on öelnud, et tegu on «Eesti neo-souli enigma omaenda lavastatud film-noir'iga» ning mida muusikaportaal Beats Per Minute on nimetanud «meisterlikuks popmuusika piiride nihestamiseks».