Marcel Johannes Kits debüteeris Berliini Filharmoonia suures saalis

Marcel Johannes Kits (1995) on üks oma põlvkonna väljapaistvamaid tšelliste. Tänavu kevadel pälvis see hetkel Berliinis elav ja õppiv tšellist kolmanda koha kõrgetasemelisel Queen Elisabethi konkursil Brüsselis.

Tšellisti sõnul on Berliini Filharmoonia suure saali näol tegemist kõige tšellosõbralikuma saaliga, kus ta seni mänginud on. See on ka üks tema unistuste täitumistest: «Raske uskuda, et ma nüüd tõesti saangi sel laval mängida, millest olen seni suutnud vaid unistada!» Mõeldes sellele, kes kõik selles saalis soleerinud on tundis Kits aukartust ning seadis tema jaoks oma esitusele juba eos eriti kõrged ootused ja nõudmised.