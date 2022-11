Suri Chuck Norrise kaasnäitleja

«Professor Gilyard oli valguse ja jõu majakas kõigile, kes teda ümbritsesid,» ütles UNLV filmijuht Heather Addison. «Kui me temalt küsisime, kuidas tal läheb, teatas ta rõõmsalt, et ta on õnnistatud! Kuid meie oleme tõesti need, keda õnnistati, et saime nii palju aastaid olla tema kolleegid ja õpilased. Me armastame teid ja jääme teid väga igatsema, professor G!»