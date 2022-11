MUSASPIKKER ⟩ Miks on oluline augustis Eestis esinev megastaar The Weeknd?

Lugu on valminud koostöös prantsuse elektroonilise duo Daft Punkiga ning on The Weekndi ja Daft Punki teine ühine koostöö pärast 2014. aastal ilmunud lugu «Give Life Back To Music».

«Save Your Tears»

«Save Your Tears» käsitleb The Weeknd taaskord oma varasemaid suhteid ning meenutab neis suhetes läbi elatud kogemusi. Mis teeb laulusõnad huvitavaks on see, et tegemist pole pelgalt retrospektiivse looga kaotatud armastusest, vaid The Weeknd pakub ennekõige oma endisele minale lohutust.

Sarnaselt nii mõnelegi teisele loole albumilt «After Hours», on ka «Save Your Tears» rikkalik ja inspireeritud 1980. aastate süntesaatorikäikudest. Lugu on heliliselt märksa optimistlikum ja helgekõlalisem, albumi keskel kõlavad tumedad ja süngema sõnumiga popplood. Mõned kriitikud peavad seda nostalgilise kõlaga hitti suisa The Weekndi karjääri kõrgpunktiks.

«Sacrifice»

2022. aastal ilmunud «Dawn FMi» puhul on tegemist kontseptuaalse albumiga, mis töötab ja kõlab paremini just siis, kui kuulata seda algusest lõpuni ja täpselt sellises järjestuses, nagu see ette nähtud on. Ent albumil on kahtlemata kõrgpunktid, mis tõusevad esile, ning üheks selliseks on albumi keskel kõlav «Sacrifice».