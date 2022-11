GALERII ⟩ Vaata, kes käisid Vanemuise «Pähklipureja ehk imelise jõuluöö» esietendusel

«Pähklipureja» on balletimaailma üks legendaarseimaid teoseid, tervitades jõuluajal publikut üle kogu maailma lavalaudade juba alates aastast 1892. Vanemuises lavastatakse «Pähklipurejat» juba viiendat korda. Vanemuise teatri lavastaja ja koreograaf Mare Tommingas võttis Tšaikovski «Pähklipureja» ette teist korda.

Tomminga sõnul on lavaloos kesksel kohal noore inimese maailmataju, fantaasia, filosoofia ja neist lähtuvad suhteliinid läbi ühe lapse silmade.

«Stseenis, kus Maria võtab nukumeister Drosselmeyeri tehtud tinasõdurikujulise pähklipurustajast katkise nuku oma embusesse, on loo kõige olulisem koht, mis on just jõulude ajal erilise tähendusega, kujutades hoolivust, sallivust ja armastust lähedaste suhtes,» rääkis lavastaja Mare Tommingas.