KULTUURIS KUUM ⟩ Vahur Keller Kellerteatrist räägib, kuidas teha põnevusteatrit

Vahur Keller on teatrilavastaja, kes on lavastanud nii Vanemuise teatris kui ka olnud pikaaegne Eesti Nuku- ja Noorsooteatri lavastaja ja kunstiline juht. Oma tõelise kutsumuse leidis Keller aga just põnevikes. Nõnda otsustaski Vahur Keller koos abikaasa, teatrikunstnik Britt Urbla Kelleriga võtta ette ja hakata pidama teatrit, mille repertuaaris oleks kõik see, mida nad ise teatrist otsivad ja teatrilaval näha tahaksid. Sündis Kellerteater.