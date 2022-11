Jalgpall – linnafolkloori ammendamatu allikas

Spordiga on asi ühtepidi justkui lihtne, loogiline ja selge. Sest kõik see, mille nimel võistlusareenil lihaseid pingutatakse ning tribüünil ja televiisori taga oma taastumatuid närvirakke kulutatakse, mahub lahedasti ja lühidasti võistlusprotokolli, laseb ennast väljendada matemaatilises keeles ja matemaatilisel väärtusskaalal. Päeva lõpuks, kui higi ja (rõõmu)pisarad on maha pestud, pole sport näiliselt midagi rohkemat kui kõigest statistika.