Keiu Virro esitleb Tallinnas oma raamatut veiniotsingutest

Veinidega toetab kõikide tulijate meelt ja meeleolu Balmerk ning raamatuesitlusel lööb kaasa Veiniekspressi meeskond. Mõne kuu eest käisid nad sõjast räsitud Ukrainas ja tõid sealt Eestisse kohalikke veine. Koos Keiu Virroga on nad toodu hulgast välja valinud punase ja valge Ukraina veini, mida on esitlusel võimalik osta koos raamatuga või ka eraldi. Tulu annetatakse Eesti Pagulasabi / Estonian Refugee Council kaudu generaatorite ostmiseks, et Ida-Ukraina haiglad ja koolimajad saaksid pidevate elektrikatkestuste kiuste ka talvel elutähtsat tööd jätkata.

Virro kirjutab oma teose tutvustuseks:

Keiu Virro, «Vala välja!». Foto: Raamat

See raamat on lugu veiniotsingutest erinevates kohtades ja (taas)kohtumistest huvitavate inimestega. Veinikorüfeesid, kes veini suurepäraselt õpetada ja neist kirjutada oskavad, jagub Eestis küll ja veel. Seda rolli ma ei võta ega tahagi võtta. Minu jaoks jääb põhitõeks: hea vein on see, mis maitseb. Kui minu lugu haakub lugeja veiniteekonnaga või kes teab, ehk annab sellele väikese müksugi, olen ma enam kui rõõmus.