Eesti kammerkoorid toovad kuulajateni maailma pühademuusikat

Eesti Kammerkooride Liidu (EKKL) jõuluootuskontsertide traditsioon sai alguse 2004. aastal, mil koguti raha Eestimaa kirikute toetuseks. Aastate jooksul on detsembrikuu alguses kammerkoorid laulnud paljudes Eesti kirikutes, aga ka Peterburis, Riias ja Stockholmis. Viimastel aastatel on kontserdid toimunud Tallinnas ja/või Tartus ning esitatud suurvorme.

Liidu esinaine Karin Tuul, kes oli mullu kontserdi kunstiline juht, peab sellest traditsioonist lugu: «Iga-aastased jõuluootuskontserdid on kindlasti üks koht, kus liidu liikmed saavad kokku tulla. Lisaks kohtumistele teiste lauljate ja dirigentidega võimaldavad need kontserdid kooridel omandada huvitavat ja nõudlikku repertuaari ning esineda saalides, kuhu võibolla nii tihti ei satuta.»

Lisaks ühendkoorile kuuleb ka iga koori eraldi, kui kantakse ette Maarjale või Maarjast kirjutatud teoseid. Kunstilise juhi Küllike Joosingu soov on tõsta nii esile naise ja ema rolli ühiskonnas, võttes fookusesse jõuluajale sobivalt just Jeesuse ema. «Läbi sajandite on kirjutatud rohkelt teoseid, pidades silmas just Maarjat. See lai repertuaar võimaldab igal kooril leida midagi omanäolist, kuid samas jääda nii kontserdi tuumaga seotuks.»