Balti autorite loodud miniraamatud pälvisid suure rahvusvahelise tunnustuse

PETITE PEN auhinna (PETITE PEN PRIZE) asutas Kataloonia Kirjanike Liit PEN Català. Preemia saajad kuulutati välja 12. laste ja noorte kunstide ja kirjanduse festivalil FLIC (Festival de literatura i arts infantil i juvenil). Kataloonia Kirjanike Liit PEN Català tegeleb kirjanduse edendamisega ning seisab Euroopa projekti «Ole osaline. Kasva koos kunstiga» («Be (P)Art. Grow With Arts») raames sõnavabaduse kaitsmise eest. Preemia eesmärk on tunnustada Euroopa asutuse, organisatsiooni või algatuse panust vabama ja mitmekesisema laste- ning noortekirjanduse loomisesse.

Preemia saajad valis välja žürii, keda juhtis Gemma Rodriguez. Lisaks projektile «Miniraamatud lastele Balti autoritelt» tunnustati auhinnaga Ungari ühingut Labrisz Leszbikus Egyesület. Preemia on rahaline ja selle väärtus on 2000€.

Projekti Eesti koordinaator ja lastekirjanduse keskuse välissuhete juht Ulla Saar leiab, et peaauhind on projekti jaoks väga suur tunnustus, mis teeb projekti meeskonna väga õnnelikuks. «Teeb rõõmu, et nii meie Balti autoreid kui ka teemakäsitlust on märgatud ja hinnatud.»