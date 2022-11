Vastuoluline režissöör on tagasi! Viaplays esilinastub Lars Von Trieri kultursseriaali uus hooaeg

Sarjaga «Kuningriik. Exodus» jätkab ja lõpetab Lars von Trier oma 1990. aastatel kultussarja seisusesse tõusnud teose. See on kummituslugu Kopenhaagenisse ehitatud haiglast, kus kurjus ajab juuri ja arstiteadus heitleb päevast päeva iseendaga, kus rootslased kiruvad taanlasi ning kus müstiline ja seletamatu seguneb õuduse ja huumoriga.

Kolmandas hooajas kohtub vaataja Kareniga (Bodil Jørgensen), kes jätkab sealt, kus proua Drusse eelmises osas lõpetas. Kummituslikust telesarjast «Kuningriik» mõjutatud kuutõbine Karen püüab haigla hukust päästmiseks leida vastuseid hulgale kummalistele küsimustele. Ühel õhtul, kui Karen magama läheb, avastab ta end üllatuslikult haigla eest. Värav Kuningriiki on taas avanemas.

Suured nimed

Seriaalis lööb kaasa hulk Taani ja Rootsi filmitähti: peaosas on Bodil Jørgensen ning Lars Mikkelsen, kes mängib konflikte pelgavat ülemarst Pontopidani. Pontopidani sekretäri, proua Svendseni rollis on Birthe Neumann. Nikolaj Lie Kaas mängib läbi põlenud arst-resident Filip Naverit ning Nicolas Bro on portjee Bulder. Kuningriigi verivärskeid nõudepesijaid mängivad Jesper Sørensen ja eritellimusel valminud robot.