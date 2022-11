Rita Ray, «A Life Of Its Own», 4/5

Rita Ray ei ole saladust teinud, et kahe albumi vahele jäänud ajal läbis ta kadalipu, mida ei sooviks ühelegi lauljale: ta kaotas hääle ning pidi uuesti laulma õppima. Oleks õel öelda, et ehk oligi nii hea, ent Rita Ray teine täispikk album «A Life Of Its Own» on kahtlemata saanud tänu vahepealsetele katsumustele või siis just vahepealsete katsumuste kiuste võimsama ja värskema hingamise.