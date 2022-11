KUULA ⟩ Riho Sibula ilmselt viimaseks jäänud lugu toob jõuluootusele leevendust

Tänavu juulis salvestatud lugu «Jõulud tulevad ikkagi» pärineb Juhkami augustis avaldatud albumilt «L». Videosingli otsustas Juhkam avaldada aga alles nüüd. Juhkam sõnas ühismeedias, et plaanis avaldada videosingli ka enne Sibula lahkumist, kuid kurva teate järel võttis pisut aega, et «loole veelkord keskenduda». «Juhuslikult või mitte, oli päev enne Riho ärasaatmist imeilus lumesadu,» tõdes Juhkam.

Juhkami sõnul oli lugu instrumentaalina valmis juba kaks aastat tagasi, Sibula vokaal salvestati alles tänavu juulis. «(Lugu oli - toim.) algusest peale ootamas just tema häält, selles olin kindel,» märkis ta. «Võimalik, et see oli Riho viimane stuudiosalvestus, pole täpsemalt küll järele kontrollinud,» mainis Juhkam, öeldes siiski, et selmet pidada seda lisaväärtuseks, valdab teda pigem autunne.