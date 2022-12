See on Eesti parim rajatis 2022

Vaksali sild ehk Sindlinahk on kergliiklussõlm, mis koosneb sillast ja kahest tunnelist ja loob sujuva ühenduse Tartu kahe linnajao vahele. Projekti läbivaks ideeks oli luua otsekui pehme, looklev nahk, mis tekitab liikumisteede sujuva jätkuvuse. See pehme nahk on aga kaetud saja tuhande tugeva ja konkreetse klinkertellisega. Pinnal kasutatud 100 000 klinkerkivi on paigutatud vastavalt UV-kiirguse analüüsile.