Võtta või mitte võtta, selles on küsimus...

Aga samas teame ka, et tee alkoholi juurde on sirge, mõnusalt allamäge ja peaaegu mööda punast vaipa, ent rada selle juurest minema enamasti väga kurviline, pime, porine ja ülesmäge ning sageli sootuks traagilisel moel spiraalse trajektooriga.

Põldveri teose probleemipüstitus ja intriig tõukuvad asjaolust, et alkohol on kujunenud lahutamatuks ning igati normaliseeritud osaks meie elustiilist; et me elame kultuuris, kus täielik karskus ei ole eriti cool ega tehtav. Aga mida ikkagi teha siis, kui juua enam ei taha ega/või tohi, aga joomata olla ei saa?