Valguse ja värvi vaimustav dialoog – seda peab oma silmaga nägema!

«Mõtlesin, kes võiksid olla veel sarnased paarid. Olin tükk aega tahtnud teha koos Mare Vindiga mingisugust projekti ja siis kuidagi juhuslikult tabasin, et võiksin nad Kristi Kongiga kokku panna. Nende ühisosaks on sarnane nägemus valgusest ja/või maastikust: justkui kujutamata soovid seda kujutada või seda tunnet edasi anda. Ja nii ma tegingi neile eraldi pakkumised. Minu suureks rõõmuks olid kunstnikud kohe ideest väga vaimustuses,» meenutab Peeter Talvistu.

Kristi Kongi sõnul ahvatles see mõte neid Mare Vindiga mõlemat. «Ettepanek üllatas ja ka tohutult intrigeeris. Mare valmistus siis arhitektuurimuuseumi näituseks «Geomeetria ja metafüüsika. Mare Vint ja Arne Maasik» (mis toimus soolalaos 7. juunist 25. augustini 2019) ja mul oli samal ajal mitu etteastet ees – maalisin uusi pilte. Otsustasime pärast näitusi saada kokku, et siis arutada, kas leiame omavahelise keskpunkti. Peeter Talvistu tunnetus oli rabav. Mina poleks elu sees selle peale tulnud!»

Mare Vindi ja Kristi Kongi ateljeed asusid kunstihoones. «Läksin tema juurde üht tööd vaatama ja tuli välja, et aastakümneid kunstiväljal tegutsenud graafik oli vägagi kursis minu tegemistega. Selline Mare Vint oligi − ta teadis täpselt, mis toimub kunstielus nüüd ja praegu, sest ta huvitus kõigest. Saime aastatega päris lähedasteks,» iseloomustab maalikunstnik, keda käivitas kaaslase entusiasm. «Ta ütles, et sina töötad ruumiga. Leidsime oma teostes täiesti erinevaid ruume ja otsustasime, et teeme mõlemad uued tööd. See esialgne plaan tundus väga loogiline, et hakkame täitsa puhtalt lehelt selle näituse peale mõtlema.»