Juurikas. Norstati uuringutulemused tekitavad küsimusi

Kui küsitlejad püüdsid firma nime valesti kuulnud kuulmispsühholoogidele selgitada, et tegelikult on küsitlusfirma nimi Norstat, mitte Norskad, siis vastas 88% valestikuulnutest, et loomulikult, aeg-ajalt norskavad peaaegu kõik, kuid üldiselt pole norskamine normaalne ja sellest vabanemiseks on oluline välja selgitada norskamise põhjused.