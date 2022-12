Eesti komöödiafilm jõudis laia maailma

Filmi produtsendi Katrin Kissa sõnul läheb filmi lõpliku valmimiseni veel aega. «Eesti vaatajate ette loodame filmi tuua uue aasta sügisel. «Nähtamatu võitlus» on väga originaalne ja julge film, millel on potentsiaali jõuda laiema publiku huviorbiiti mitte ainult Eestis, vaid kindlasti ka rahvusvaheliselt. Les Arcs’is esitleme katkendeid filmist ning siht on lükata juba enne filmi valmimist selle rahvusvahelisele elule hoog sisse.»

«Nähtamatu võitlus» valmib Eesti-Kreeka-Läti-Soome ühistööna. See on kung-fu-komöödia, mille tegevus toimub 1970ndatel Nõukogude Liidus asuvas õigeusu kloostris. Tegemist on Rainer Sarneti järgmise mängufilmiga pärast ohtrate auhindadega pärjatud «Novembrit» (2017).

Eesti Filmi Instituudi turundusjuhi Eda Koppeli sõnul on Les Arcs Works in Progress programmi valik alati väga huvitav, julge ja kunstiliselt kõrgel tasemel. «See on justkui kvaliteedimärk sinna valitud filmidele, sest aastad on näidanud, et paljud selle programmi projektid jõuavad hiljem suurte ja oluliste festivalide programmidesse.» Sarneti kui julge ja omanäolise autori jaoks on see väga hea stardiplatvorm, usub Koppel.