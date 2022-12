NÄDALA FILM ⟩ Ahnus ajab rikka kaelapidi silmusesse

Sellest hoolimata võib «Menüüd» pidada üsna puhtakujuliseks satiiriks, mille tihe stsenaarium on nagu rikkalik jõulupraad. Saarele saabunud kummastavate ja veidrikest tegelaste seas on pea kõigi restoranikülastajate grotesksed prototüübid: on pretensioonikas instagrammija, on kõigi teenindajate õudusunenägu Karen, on passiivne tarbija, kes tarbib vaid prestiiži pärast, on vana rasva peal purjetav filmistaar, on kriitik, on tüütu uusrikas, kes eeldab, et kõik teavad, kes ta on, ja nii edasi.