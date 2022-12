NÄDALA SERIAAL ⟩ Britid jooksevad lati alt läbi

Lugu põhineb Jess Ryderi samanimelisel romaanil, autorit ei ole eesti keelde tõlgitud. Romaan ilmus esmakordselt 2018. aastal ja kahjuks peab ütlema, et pole seegi mingi väärtkirjandus. Pseudonüümi Jess Ryder taga on pikka aega lastesaateid teinud teleprodutsent ja lastekirjanik Jan Page, kes küpsemas eas kannapöörde tegi ja hoopis kriminulle viljelema hakkas. Jan Page on töötanud selliste lastesarjadega nagu «Tweenie põngerjad», rongilugu «Toomas ja sõbrad» ning «Postiljon Pat». Kirjutamist on Page-Ryder armastanud lapsest saati ja mine tea, ehk on tal krimkasid ka varasemast sahtlisse kirjutatud, igal juhul tuleb neid nagu Vändrast saelaudu.