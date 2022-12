NÄDALA PLAAT ⟩ Orelipoiss – endiselt mõnus ja tõsiselt võetav

«Uni» on kroonilise kodusalvestaja Orelipoisi esimene album, mis algusest lõpuni valminud stuudios. Kaasa teevad mitmed muusikutest sõbrad, nagu Vaiko Eplik, Cätlin Mägi, Marko Mägi ja isegi naiskoor Omal Viisil. Nagu Orelipoisile omane, sisaldab kogu materjal lisaks kõigele muule ohtralt rohkem või vähem peidetud sõnamänge. Jaan Pehk lõpetas tänavu Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rütmimuusikuna ja unenäoline «Uni» on samas lühend universitas’est.

Lühivormid on talle alati südamelähedased olnud, minimalismi diskreetsele võlule ongi raske vastu panna. Kohati muidugi tundub, et tegemist on eheda ressursi raiskamisega, juba debüütalbumis oli ideid vähemalt kaheksa korda mahukama materjali jaoks. Orelipoisi debüütalbum kandis nime «Üheksakümmend üheksa» (2007) ja sisaldaski tõepoolest siiani ületamatu pretsedendina 99 pala. Järjekorras kolmas, «Sünnipäev» (2018) oli kahanenud juba napile 29-le.