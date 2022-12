Raamat tulevikust

Magnason näitlikustab meile aja mõõdet. Ta teeb seda islandi saagade, 200 miljoni aastase arengulooga krokodillide ja musta augu massi analüüsi abil. Väikelastel on keeruline aru saada, mida tähendab üks tund või millal tuleb homme. Mõnes mõttes, kardan ma, on inimkond praegu samas seisus nagu väikelapsed – me ei saa aru, et sada aastat on kohe siinsamas. Jah, see ei ole homme, aga tegelikult ongi see homme. See on silmapilgutus, nagu Magnasoni 100-aastase vanaisa elu.