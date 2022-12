Täna esietendub draamateatris uus muusikalavastus «Café Théâtral»

Kuid mis see «Café Théâtral» siis õieti on? Ühes südalinna keldris kogunetakse igal õhtul, et end avada laulu ja muusikaga. Kabareelavale astuvad tundlikest tundlikemad, sarmikatest sarmikamad ja pöörastest pöörasemad! Café Théâtral oma uksed kõigile, sest praegu on parimad ajad, praegu on halvimad ajad, on tarkuse aeg, on rumaluse aeg, on Valguse ajastu, Pimeduse ajastu, meeleheite talv ja lootuse kevad. Meil on kõik alles ees, meid ei oota mitte midagi, me läheme kõik taevasse, me läheme otse põrgusse. Kõike on liiga palju, kõike on liiga vähe! Ja see kõik toobki meid Café Théâtrali.