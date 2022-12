Sõltumatu Tantsu Lava viib oma lavastused Tartu

«Kuna nüüdistants Eestis on Tallinna-keskne, siis antud külastustega soovime tõsta nüüdistantsu tähendust ja osakaalu ka Lõuna-Eestis, võimaldades Tartus ja selle ümbruses asuvatele inimestele ligipääsu Eesti nüüdistantsu uudisloomingule. Sõltumatu Tantsu Lava soovib tagada oma tegevuse olulisemate sündmuste kättesaadavuse ka väljaspool Tallinnat, mistõttu oleme järjepidevalt ja aastaid toonud olulisemad tantsu uuslavastused Tartu publikuni. Etendustele järgnevad vestlused koreograafidega, et aidata publikul paremini suhestuda ja mõista kaasaegse tantsu keelt laval,» toob külalisetenduste olulisust esile Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

Eesti ühe pikaajalisemalt tegutsenud tantsuloome koosluse Zuga kompanii jaoks seostub suur teadmatus maisest elust lahkumise küsimustega: «Igal inimesel on kuklas teadmine sealpoolsusest või surmast, mida ei tajuta küll isiklikult, kuid sageli on see kusagil varjul või peidus. Meid inspireerib liikuma selle teemaga kaasnev salapära ja sellega kaasnev rituaalne ning sakraalne ruum. Et sellest maailmast lahkumine on ilmselt kõige kehalisemaid kogemusi üldse, huvitab meid selle teise ruumi ehk suure teadmatuse tajumine praegu ja siin,» kommenteerib lavastust koreograaf ja tantsija Tiina Mölder.