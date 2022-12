«Erik Kivisüda» – sooja südamega film kivist südamega poisist

Traumateadlikkus on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Vähemalt võiks nii järeldada meedia valgusvihu liikumise põhjal seni sageli pimeduses püsinud soppidesse: lähisuhtevägivallast vaimse tervisega seotud probleemideni. Tegemist on teemadega, mida on keeruline avada täiskasvanutelgi, liiati aduda, mida tähendavad kaotuse, leina ja valuga seotud kogemused lastele ning kuidas sellest kõigest nendega rääkida.

Stsenaristid Livia Ulman ja Andris Feldmanis ning lavastaja Ilmar Raag on võtnud endale keerulise väljakutse just eelnevat teha. Lastefilmi tiitliga käib sageli kaasas teatav puhtuse ja lihtsuse kuvand – need on lood maailmast, mis on veel täiskasvanute argimuredest puutumata, erksam, hõlpsam ja õilsam. Lastefilmiks võib nimetada ka «Erik Kivisüdant», ent tegijate hingel on keskmisest erksavärvilisest seiklusest palju enamat.