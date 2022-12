Vaikelude mürk voolab välja uksest, aknast ja peast

Põhiküsimus on siin ruum. Kuidas tajuda ruumi seda pingestades? Ka tööd näitusel on üles pandud nii, et nende vahele jääks ruumi, mis hakkaks kõnelema, hakkaks oma tühja biiti piltidele kaasa lööma. Midagi ei tundu olevat jäetud juhuse hooleks, piltide vahemaad on ilmselt välja mõõdetud millimeetri täpsusega, kasutades selleks arvatavasti nii mõõdulinti kui ka loodi. See on andnud tulemust.